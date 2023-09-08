Парфенчиков летит на праздник 40-летия Костомукши на вертолете

Городу горняков Карелии исполняется 40 лет.

Артур Парфенчиков отправился в Костомукшу на вертолете. Об этом глава Карелии рассказал в личном профиле 9 сентября.

«Из Поросозера, где сегодня открыли новый современный погрангородок, лечу (спасибо братьям-пограничникам) к костомукшанам на праздник 40-летия нашей Костомукши», — написал губернатор, прикрепив к посту видеозапись с высоты полета.

«А из вертолета — только зеленое море бескрайней карельской тайги и голубые глаза озер», — добавил Артур Парфенчиков.