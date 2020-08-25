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Парфенчиков: "Максимальное количество уроков мы рекомендуем проводить на свежем воздухе"

Новости. Общество
06:40, 26 Августа 2020
фото: © правительство Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии рассказал, как будут учиться школьники с 1 сентября.

По словам Артура Парфенчикова, 1 сентября торжественные линейки пройдут в школах Карелии для учащихся 1, 9 и 11 классов. Все линейки состоятся на свежем воздухе. На торжественные линейки будут допущены родители первоклассников. Взрослые обязаны будут находиться на линейках в масках, дети – по решению родителей, средства индивидуальной защиты для них не обязательны.

Образовательный процесс в школах Карелии с 1 сентября будет организован в обычной очной форме, но с соблюдением определенных условий.

Как пояснил Парфенчиков, в школах будет минимизировано общение детей между классами.

"Принцип одного класса. Регулярное проветривание, дезинфекция. Гибкий график перемен, без единых звонков. На перемену будут выходить по классам. Максимальное количество предметов мы рекомендуем проводить на улице – физкультуру, историю, ботанику и т.д., если будет позволять погода. Все это находится в компетенции директоров и учителей", -  пояснил Парфенчиков.

При входе в школу учащимся будут измерять температуру.

При этом, как подчеркнул Парфенчиков, в случае вспышки заболеваемости коронавирусной инфекции в классе, учащиеся и педагоги должны быть готовы к переходу на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году в Карелии откроются в полноценном режиме 223 детских сада, а также 199 школ. За парты сядут 71,4 тысячи детей, из них около 7 тысяч 700 первоклассников, что на 600 человек больше, чем в прошлом году. Также к учебе приступят 13 тысяч 800 студентов колледжей, техникумов и училищ, сообщил министр образования республики Роман Голубев.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-08-26 08:11:56
"В шумном балагане был завсегдатаем
Педагог известный
Арту -пианист
Пусть он гениален звезды пусть хватает
Но душою где-то не совсем он чист
Наш Арту был на все горазд
Он пианист и педагог"
кир
2020-08-26 09:59:03
Off, тебе завидно.
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