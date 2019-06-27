Парфенчиков: Минтранс РФ планирует выделить Карелии более 13 млрд рублей на дороги

Об этом глава Карелии написал в соцсети после заседания Госсовета при президенте РФ.

Артур Парфенчиков на официальной странице "ВКонтакте" написал, что на заседании Госсовета, которое провел Путин, обсуждали развитие сети автодорог и вопросы безопасности дорожного движения.



"Минтрансом России запланировано выделение средств для нашей республики в размере 13,297 млрд рублей. Ранее таких серьезных средств на дорожные ремонтные работы Карелии не выделялось", – отметил Парфенчиков.



Но заседани, по словам главы Карелии, поднимался актуальный для республики вопрос о строительстве, реконструкции и эксплуатации мостовых сооружений.

"Сейчас эта проблема остро стоит в Петрозаводске, а также в ряде населенных пунктов республики. Принято решение, что на федеральном уровне будет утверждена соответствующая программа. Для нас участие в ней стало бы большим подспорьем. В рамках обсуждения мы готовы внести свои предложения", -–добавил Артур Парфенчиков.