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Новости. Экономика
08:05, 27 Июня 2019
фото: Сайт правительства Карели

Парфенчиков: Минтранс РФ планирует выделить Карелии более 13 млрд рублей на дороги

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Об этом глава Карелии написал в соцсети после заседания Госсовета при президенте РФ.

Артур Парфенчиков на официальной странице "ВКонтакте" написал, что на заседании Госсовета, которое провел Путин, обсуждали развитие сети автодорог и вопросы безопасности дорожного движения.

"Минтрансом России запланировано выделение средств для нашей республики в размере 13,297 млрд рублей. Ранее таких серьезных средств на дорожные ремонтные работы Карелии не выделялось", – отметил Парфенчиков.

Но заседани, по словам главы Карелии, поднимался актуальный для республики вопрос о строительстве, реконструкции и эксплуатации мостовых сооружений.

"Сейчас эта проблема остро стоит в Петрозаводске, а также в ряде населенных пунктов республики. Принято решение, что на федеральном уровне будет утверждена соответствующая программа. Для нас участие в ней стало бы большим подспорьем. В рамках обсуждения мы готовы внести свои предложения", -–добавил Артур Парфенчиков. 

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Комментарии

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Изя
2019-06-27 08:46:27
Ой , ну и смотреть надо !!! Разворуют же всё демоны и на премии себе пустят :)
Гость
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