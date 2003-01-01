Парфенчиков: «Мы создаем условия для того, чтобы опыт участников СВО работал на развитие нашей республики»

15 сентября в карельском филиале РАНХиГС в рамках региональной образовательной программы «Герои Карелии» состоялся День наставника.
В нем приняли участие ветераны специальной военной операции, представители органов власти и руководители предприятий региона. К присутствующим обратился глава республики Артур Парфенчиков.
— Уверен, что эта программа — реальный инструмент возвращения в мирную жизнь ветеранов специальной военной операции, — отметил руководитель региона. — Мы не просто поддерживаем участников, мы создаем условия для того, чтобы их опыт и лидерский потенциал работали на развитие нашей республики.
Многие наставники начали совместную работу с подопечными еще до начала программы обучения. Они знакомят ветеранов СВО с особенностями работы в органах государственной власти и местного самоуправления, на крупных промышленных предприятиях региона.
— Мы побывали в Корпорации развития Республики Карелия, на предприятии «ЭФЭР», Центре «Мой бизнес. В планах — еще ряд объектов, которые курирует экономический блок Правительства, — рассказал заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики Олег Ермолаев, наставник ветерана СВО Николая Назимка.
В ходе встречи участники программы задавали Артуру Парфенчикову интересующие их вопросы, делились планами дальнейшей работы. Руководитель региона особо подчеркнул, что в любой профессии, должности, которую выберут ветераны, главное — руководствоваться интересами жителей региона и сохранить чувство внутренней справедливости.
Напомним, что к обучению по программе «Герои Карелии» приступили 30 ветеранов специальной военной операции. Их ждут занятия по государственному и муниципальному управлению, экономике и финансам, современным технологиям управления. Также предусмотрены темы, связанные с историко-культурным наследием России и Карелии, геополитической повесткой, актуальными вопросами социально-экономического развития республики.
