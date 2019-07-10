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Новости. Общество
13:00, 10 Июля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парфенчиков намерен исключить любую возможность для ввоза в Карелию мусора из других регионов

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В правительстве разрабатывается нормативная база, которая позволит исключить такую возможность и обезопасит регион от мусора из других субъектов страны.

Об этом Артур Парфенчиков ранее заявил во время прямой линии в "ВКонтакте".

Парфенчиков еще раз подчеркнул, что ввоз мусора из других субъектов страны исключен. Кроме того, для республики это нарушение тренда – она позиционируется как экологически чистый регион.

Сейчас федеральным законодательством установлено, что мусор из другого субъекта может ввозиться только по юридическому соглашению обеих сторон, которое принимается публично.

"Мы региональный акт или даже распоряжение правительства примем по этому вопросу, по порядку этой процедуры, которая должна проходить в рамках этого соглашения, максимально усложнив ее, сделав ее публичной, многоступенчатой",- сказал Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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Мария Петровна
2019-07-10 13:43:53
Верить на слово губернаторам уже нельзя , прикажут и отвалят деньги мусорные олигархи , и плевать им на регион , сделают мусорный могильник , и уедут , все они пришлые .
Гость
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