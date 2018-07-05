Парфенчиков: Наш бюджет можно назвать бюджетом выживания

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о нехватке свободных денежных средств в казне республики и назвал ее "бюджетом выживания".

Артур Парфенчиков заявил о том, что доходная часть бюджета республики "очень серьезно выросла", но при этом, по мнению губернатора, республика по-прежнему испытывает дефицит денежных средств.

"Пока не хватает на то, чтобы, во-первых, рассчитаться с долгом. А далее - обеспечить все те обязательства социального плана", - сказал глава Карелии.

"Пока наш бюджет действительно можно назвать бюджетом, мягко говоря, выживания", - отметил Артур Парфенчиков.

Почему глава Карелии назвал республиканскую казну бюджетом выживания, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".