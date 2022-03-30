Парфенчиков назвал академика Орфинского, защищающего памятники, гордостью Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил всемирно известного ученого Вячеслава Орфинского с 93-летием.

Сегодня, 29 апреля, свой 93-й день рождения академик отмечает Вячеслав Орфинский. Руководитель республики Артур Парфенчиков считает, что человек такого масштаба — гордость Карелии. Об этом он пишет на своей странице в соцсети.

«Архитектор, ученый, педагог — трудно переоценить его вклад в изучение и сохранение нашей уникальной северной архитектуры. Знаю, как много сил академик Орфинский приложил для того, чтобы защитить исторический облик Петрозаводска. Чтобы в своем развитии Петрозаводск не превратился в безликий город, но сохранил свое лицо», — пишет глава Карелии.

Парфенчиков поздравил Вячеслава Петровича, пожелав знаменитому земляку здоровья и жизненной стойкости.

«Вас любят и ценят коллеги, ученики, все, для кого ваши увлеченность делом, честность и принципиальность стали примером. Спасибо за неравнодушие и уроки высокой гражданской ответственности», — говорится в поздравительном посте Парфенчикова.

Напомним, глава республики лично поздравлял академика с 90-летием и одному из первых вручил новую госнаграду — медаль «За заслуги перед Республикой Карелия».

Вячеслав Орфинкий не только ученый, но и активный общественник. Он выступал против снятия статуса «объекта культурного наследия» со здания бывшей поликлиники на проспекте Ленина и спасал этот памятник, когда подрядчик пытался его снести. Он защищал площадь Гагарина от «Биг Бена» и был против планов мэрии установить стелу «Город воинской славы» на месте памятного знака «Дерево дружбы».

Вячеслав Петрович один из первых пожертвовал крупную сумму на восстановление Успенской церкви после пожара.

«Понимаете, для меня это личная трагедия, — сказал Вячеслав Петрович. — Я был ошарашен этим поджогом, этим диким варварством, которое совершил мальчишка… Его даже осудить за это нельзя, ведь он несовершеннолетний… И, конечно, я не мог не присоединиться к тем людям, которые сегодня жертвуют на восстановление Успенской церкви. Мы должны воссоздать этот памятник. Это наш долг, наша обязанность».