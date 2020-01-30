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Парфенчиков назвал число заброшенных зданий и сооружений в Карелии

Новости. Общество
07:25, 31 Января 2020
фото: © Игорь Подгорный/ТАСС
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Глава республики Артур Парфенчиков поделился итогами масштабной инвентаризации имеющихся в регионе объектов.

Парфенчиков заявил, что в Карелии находится большое количество заброшенных и неиспользуемых по назначению зданий и сооружений.

"Сегодня в городах и поселках много подлежащих сносу полуразрушенных домов, неэксплуатируемых административных зданий и бывших производственных корпусов, заброшенных не одно десятилетие назад", - сообщил глава республики в соцсети.

По словам Парфенчикова в минувшем году в Карелии прошла "масштабная инвентаризация объектов государственной казны, бесхозяйных и аварийных объектов".

Артур Парфенчиков привел данные, полученные по итогам проверок. "На сегодняшний день выявлены 87 ветхих и аварийных объектов, принадлежащих муниципалитетам, 83 объекта – это частная собственность, 55 – бесхозяйное имущество", - сообщил глава.

"Для дальнейшей работы с такими объектами мы разработали в помощь муниципалитетам пошаговые алгоритмы действий. В целом, считаю, что именно главы поселений должны быть генераторами идей по поиску решений вопросов, важных для местных жителей. Сейчас перед нами стоит задача актуализировать реестры земельных участков, просчитать объемы финансирования, необходимого для сноса аварийных строений, определить категории возможного использования участков в соответствии с нормативами, предусмотренными законодательством: под индивидуальную жилую застройку многодетным родителям, строительство многоквартирного дома для расселения из аварийного жилья или реализацию бизнес-проекта. Соответствующее поручение дал Минстрою и Минэконоразвития", - заключил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился подготовить предложения по приведению в порядок или сносу гаражей, сараев и других частных хозпостроек вдоль оживленных автомагистралей, по которым путешествуют туристы.

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Комментарии

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Dredd
2020-01-31 08:12:32
87 заброшенных здания можно только в Сегежском районе легко найти.
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