Парфенчиков назвал приоритетной задачей Карелии развитие ИЖС

Развитие индивидуального жилищного строительства станет приоритетной задачей в Карелии, заявил глава республики Артур Парфенчико.

Как пояснил Парфенчиков на выездном заседании правления Российского союза строителей, которое прошло в Петрозаводске, индивидуальное жилищное строительство в Карелии необходимо стимулировать, дать возможность населению строить дома и создать для этого все условия.

"Сегодня актуально малоэтажное строительство, и мы готовы работать в этом направлении. Наш колоссальный резерв – деревянное домостроение, пожароустойчивость которого гораздо выше многих современных конструкций. Об экологичности и говорить не приходится. Будем стимулировать развитие ИЖС и предоставлять возможность людям строить такие дома, в которых хочется жить", - написал после заседания Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

На заседании прозвучало, что в республике сегодня ведется работа по формированию участков инженерной инфраструктуры. В частности, строятся сети водоснабжения в населенных пунктах, в период с 2018 по 2020 годы планируется строительство сетей газоснабжения в ряде районов республики.