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Новости. Экономика
07:25, 27 Июня 2018

Парфенчиков назвал приоритетной задачей Карелии развитие ИЖС

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Развитие индивидуального жилищного строительства станет приоритетной задачей в Карелии, заявил глава республики Артур Парфенчико.

Как пояснил Парфенчиков на выездном заседании правления Российского союза строителей, которое прошло в Петрозаводске, индивидуальное жилищное строительство в Карелии необходимо стимулировать, дать возможность населению строить дома и создать для этого все условия.

"Сегодня актуально малоэтажное строительство, и мы готовы работать в этом направлении. Наш колоссальный резерв – деревянное домостроение, пожароустойчивость которого гораздо выше многих современных конструкций. Об экологичности и говорить не приходится. Будем стимулировать развитие ИЖС и предоставлять возможность людям строить такие дома, в которых хочется жить", - написал после заседания Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

На заседании прозвучало, что в республике сегодня ведется работа по формированию участков инженерной инфраструктуры. В частности, строятся сети водоснабжения в населенных пунктах, в период с 2018 по 2020 годы планируется строительство сетей газоснабжения в ряде районов республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-06-27 08:29:16
Для кого строить , население сокращается , рабочих мест нормальных нет Создавайте условия для хорошей жизни в регионе , чтобы люди приезжали , рожали детей. , тогда и потребность жилья будет .
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