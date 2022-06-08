Парфенчиков назвал «возвращением упущенных возможностей» запуск производства экранопланов в Петрозаводске

Производство экранопланов планируется на промышленной площадке бывшего завода «Авангард» в Петрозаводске.

Об этом сообщил глава Карели Артур Парфенчиков.

По его словам, соглашение о выпуске экранопланов с группой компаний «Фиуме» было подписано сегодня на Петербургском экономическом форуме.

«Первое соглашение, подписанное сегодня в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ, имеет для меня особенное, личное значение. Речь о заводе „Авангард“. Его история тесно связана с судьбами многих петрозаводских семей. Завод переживал разные времена, предприятие находилось в стадии банкротства, заказов не было, люди месяцами не получали зарплату. Сегодня промплощадки завода снова оживают: совместно с группой компаний „Фиуме“ мы создаем на „Авангарде“ производство экранопланов — высокоскоростных транспортных средств», — написал Парфенчиков на своей странице Вконтакте.

По его словам, производство первых моделей ES-1 должно стартовать через 18 месяцев. Годовой объем выпуска — 20 единиц. Предварительно подтвержденный заказ — 10 машин. Идут переговоры с компаниями из южной Кореи, Тайланда, Филиппин.



«Такая техника востребована для организации санитарных и инспекционных рейсов в труднодоступные места, для доставки вахтовиков в рабочие поселки и охраны государственных границ… А для нас главное — это создание квалифицированных рабочих мест с достойной зарплатой. В приоритете — прием на работу жителей республики, сотрудничество с нашими учебными заведениями. Жизнь возвращается на „Авангард“, потихоньку шаг за шагом мы возвращаем наши упущенные возможности», — добавил глава республики.