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Парфенчиков: «Не должно быть никаких попыток даже близко подвести бюрократию в это святое дело» (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:07, 08 Октября 2022

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Глава Карелии Артур Парфенчиков высказался по поводу сбора помощи мобилизованным жителям республики.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков опубликовал видео, в котором в котором сообщил, что сегодня многие сотрудники госорганов и работники частных предприятий присоединяются к сбору помощи мобилизованным жителям Карелии.

«Хочу сразу сказать, что это абсолютно добровольно. И здесь не может быть никакого администрирования, никаких реестров, ведомостей, тем более принуждений. Я вообще считаю, что это все может просто испортить это доброе начинание, которое сегодня разворачивается. Здесь не должно быть никаких попыток даже близко подвести какую-то бюрократию, какое-то администрирование в это святое дело», - сказал Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, республика направляет сейчас бюджетные средства на экипировку и амуницию наших мобилизованных земляков и бойцов из Росгвардии, истребительного полка, полка ПВО, именных батальонов, которые участвуют в СВО.

"Но есть случаи, когда нужно приобрести что-то срочно и в небольшом количестве. Решение такого рода вопросов сложно провести через бюджетные закупки, так как они занимают длительное время. Для таких оперативных задач нам необходим маневренный внебюджетный резерв", - объяснил Парфенчиков.

Руководитель республики выразил огромную благодарность всем, кто помогает нашим бойцам.

"Мои коллеги также поддержали предложения Администрации Петрозаводска и приняли решение ежемесячно перечислять суточную зарплату в фонд на нужды мобилизованных. Знаю, что так же поступили многие, за это спасибо! Важна не сумма, а наша соборность, объединение ради общей победы", - сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии написал: если вы хотите оказать помощь мобилизованным и не стать жертвой мошенников, используйте только проверенные фонды и пункты сбора помощи , в том числе благотворительный фонд «Живой город» и пункт ОНФ.

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