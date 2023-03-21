Парфенчиков не видит необходимости вводить обязательный масочный режим в Карелии

Глава Карелии публично ответил на предложение Минздрава о возврате обязательного ношения масок.

Глава Карелии Артур Парфенчиков не видит необходимости вводить обязательный масочный режим в республике. Об этом на своей странице в соцсети рассказала пресс-секретарь руководителя региона Марина Кабатюк.



При этом, отметила Кабатюк, Парфенчиков призвал жителей быть внимательнее к своему здоровью и соблюдать меры профилактики. Он напомнил, что сейчас в Карелии отмечается сезонный подъем заболеваемости.



«Маски – это уже элемент нашей с вами культуры. Полагаю, что люди, которые находятся в зоне риска или же посещают медорганизации, социальные учреждения понимают всю ответственность и используют индивидуальные средства защиты, чтобы обезопасить себя и окружающих. Мы оставляем маски в качестве рекомендации для подобного рода случаев», - пояснил Артур Парфенчиков.



Напомним, ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков обратился к руководителю республики Артуру Парфенчикову с предложением ввести обязательный масочный режим.



По его мнению, нельзя с уверенностью говорить, что пандемия коронавируса закончилась и что эпидемии больше не будет.