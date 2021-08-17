Парфенчиков о перестраховке чиновников: «Не дай бог, чтобы обвинили в растрате»

Органы власти Карелии, от которых зависит распределение бюджетных денег, в том числе, начисление различных пособий и субсидий, боятся уголовного преследования и поэтому перестраховываются в спорных ситуациях.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с представителями бизнеса.

Губернатор прокомментировал юридическую коллизию, которая возникла в связи с выплатами детских пособий бывшим безработным женщинам, ставшим предпринимательницами.

«Наши распорядители финансами тоже боятся, потому что их тоже проверяют. И они толкуют каждую ситуацию, чтобы не дай бог пришли и обвинили в растрате государственных денег… Иногда, я открою тайну, мы даже в суд идем, чтобы суд дал оценку юридической ситуации, чтобы потом не пришли проверяющие органы и не возбудили уголовное дело… А иногда мы говорим людям — сходите быстро в суд, получите решение суда и тогда все становится на свои места… Уже никто не придет и не скажет, почему деньги растрачиваются», — пояснил глава республики.

Как сообщалось ранее, бывшие безработные женщины лишились детских пособий по решению министерства социальной защиты. Ведомство посчитало, что среднедушевой доход таких семей вырос после того, как женщины получили бюджетные субсидии на создание своего бизнеса. Увеличение дохода выше определенного уровня, согласно законодательству, лишает семьи права на определенные социальные выплаты.