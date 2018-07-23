Парфенчиков объяснил, как обустроят за 83 млн дорогу к перинатальному центру

Информацию о выделении из федерального резервного фонда 83 млн. 200 тыс. рублей на завершение строительства в Петрозаводске дороги глава Карелии Артур Парфенчиков разместил у себя на странице в соцсети.

Комментаторы под постом о выделении 83 млн на дорогу к перинатальному центру развернули бурную дискуссию, назвав данную стоимость строительства дорожного объекта завышенной.

Артур Парфенчиков объяснил, куда запланировано потратить эти 83 млн 200 тысяч.

"Во-первых, это достаточно протяженный (1000 м.) участок дороги по ул.Сыктывкарской на участке от ул. Чкалова до Лесного проспекта, - написал глава Карелии. - Идет строительство современной 4-полосной магистрали шириной 15 м.! Во-вторых, средства также пойдут на благоустройство прилегающей территории (пешеходные тротуары, разметка, дорожные знаки, светофор, освещение) и озеленение. Сейчас идет укладка асфальтобетонного покрытия, устройство основания тротуара и обустройство газонов".

По словам Парфенчикова, дорога расположена в районе новой жилой застройки и обеспечивает подъезд к перинатальному центру.

"Комфортный и безопасный доступ к медицинскому учреждению имеет первостепенное значение. К тому же, новая дорога значительно разгрузит транспортный поток в районе верхнего Чапаевского кольца", - сказал Артур Парфенчиков.