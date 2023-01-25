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Глава Карелии: «Не пить стали больше, а продавать стали больше»

Новости. Общество
11:46, 22 Февраля 2023
фото: mcx.gov.ru

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Артур Парфенчиков объяснил рейтинг Карелии как самого «пьющего» региона притоком туристов.

Первое место Карелии среди регионов России по потреблению алкоголя не означает, что жители республики стали больше пить, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства при обсуждении итогов развития отрасли туризма в 2022 году.

«Кто-то написал, что пить стали больше. Да не пить стали больше, а продавать стали больше», — объяснил губернатор.

По его словам, рост продаж алкоголя связан с увеличением потока туристов в республику, которые приобретают местные спиртные напитки, в том числе, как сувениры.

В качестве примера Парфенчиков привел «Карельский бальзам». Еще несколько лет назад в Карелии производилось всего 23 тыс. бутылок этого напитка в год, а в 2022 году было выпущено 1,5 млн бутылок, пояснил руководитель региона.

Он поинтересовался у министра экономического развития Олега Ермолаева, когда тот в последний раз пил «Карельский бальзам».

«Я, например, в прошлом году бальзам не пил. А вы, Олег Александрович?», — сказал глава республики.

Министр ответил, что употребляет этот напиток только, когда к нему приезжают гости из-за пределов Карелии.

По мнению Парфенчикова, так поступает большинство жителей республики, поэтому статистика продаж алкоголя не показывает уровень пьянства среди населения.

Ранее Росалкогольрегулирование подсчитало, сколько алкоголя потребляли в России в 2022 году в пересчете на чистый спирт. Самый высокий показатель в Карелии, где на душу населения пришлось 11,9 литра этанола.

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