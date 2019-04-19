Парфенчиков объяснил срыв сроков реализации первоначальной ФЦП по развитию Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил трудности с реализацией федеральной целевой программы по развитию региона в предыдущие годы.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос лидера фракции КПРФ Евгения Ульянова после отчета в республиканском парламенте о деятельности правительства РК в 2018 году. Ульянов напомнил, как первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов обвинил власти Карелии в срыве сроков ФЦП.

"Мы уже по-другому смотрим на ту ФЦП, которая существовала до 2017 года. Понятно, что 2017 год был полностью посвящен перепроверке целевой программы. Он затянулся. Такая работа, совместная, в том числе и с Советом безопасности, нашей комиссией, привела к тому, что наша программа была фактически оформлена только к началу 2018 года. Когда мы стали работать на привлечение дополнительных финансовых средств, когда мы говорили о реальном запуске программы, оказалось, что значительная часть наших ПСД (проектно-сметных документаций) не соответствует тем критериям, которые предусматривает ФЦП. А деньги на новые ПСД появились только в середине 2018 года. Мы 2017 год с трудом вытащили только благодаря колоссальной федеральной поддержке", - ответил Парфенчиков.

При этом осенью 2018 года власти Карелии обвинили в фактическом срыве финансирования Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Карелии до 2020 года своих предшественников в правительстве региона и администрациях районов. Но ни один из чиновников не был наказан.

В феврале этого года премьер-министр Карелии Александр Чепик на оперативном совещании в правительстве возмутился затягиванием подготовки проектно-сметной документации по программе подготовки к 100-летию республики.

По словам Чепика, "деньги на подходе, а ПСД все нет". После этого он обратился к руководителю губернаторской администрации Татьяне Игнатьевой.

"Давайте думать о кадровых изменениях", – приводят наши источники слова премьер-министра.