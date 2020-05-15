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Парфенчиков объявил об усилении контроля за "вахтовиками" в Карелии – их ждут проверки

Новости. Общество
12:20, 16 Мая 2020
фото: правительство Карелии
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Контроль за эпидбезопасностю в "вахтовых" городках на территории Карелии будет усилен, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По информации главы региона, которую он озвучил на специальном совещании, в Карелии три "вахтовых" городка созданы на территории Беломорского, Медвежьегорского и Питкярантского районов. В них проживает около 230 человек, занятых на строительстве и реконструкции дорог. Задействованы "вахтовики" в лесной и горнодобывающей промышленности, а также в строительной отрасли.

"Очевидно, что люди, приезжающие с одной территории на другую на относительно короткие сроки – это высокий риск завоза инфекции, в том числе и на "чистые" территории, - поясняет Парфенчиков. - Так, например, "вахтовики" - стали одной из причин причиной высокой заболеваемости коронавирусом в соседней Мурманской области".

Как рассказал глава Карелии, ранее он рекомендовал нашим предпринимателям увеличить продолжительность вахт. Кроме того, при привлечении сотрудников из других регионов или районов республики работодатель должен обеспечить взятие у них тестов на COVID–19. Гостиницы и хостелы, размещающие у себя "вахтовиков", не должны принимать других постояльцев. В процессе работы ими должны соблюдаться требования, предусмотренные для всех остальных предприятий региона.

По итогам совещания Артур Парфенчиков поручил профильным министерствам совместно с Роспотребнадзором в ближайшее время провести выборочную проверку организаций, которые привлекают к работе "вахтовиков". Также предложил руководителям предприятий усилить работу с сотрудниками, которые приезжают на новую смену, чтобы они чётко знали, какие требования действуют на территории нашего региона.

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Комментарии

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Геннадий
2020-05-16 13:40:44
Если не завезут сюда "лишних" всё будет хорошо, а то в Москве в Фуд Сити вчера толпы, митинг, драки....
Надеемся у нашего руководства хватит мудрости .....?!?
mobikk
2020-05-16 13:03:31
Под гостиницами понимаются вахтовые вагончики?
Красивое название.
Гость
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