Парфенчиков объявил об усилении контроля за "вахтовиками" в Карелии – их ждут проверки

Контроль за эпидбезопасностю в "вахтовых" городках на территории Карелии будет усилен, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По информации главы региона, которую он озвучил на специальном совещании, в Карелии три "вахтовых" городка созданы на территории Беломорского, Медвежьегорского и Питкярантского районов. В них проживает около 230 человек, занятых на строительстве и реконструкции дорог. Задействованы "вахтовики" в лесной и горнодобывающей промышленности, а также в строительной отрасли.

"Очевидно, что люди, приезжающие с одной территории на другую на относительно короткие сроки – это высокий риск завоза инфекции, в том числе и на "чистые" территории, - поясняет Парфенчиков. - Так, например, "вахтовики" - стали одной из причин причиной высокой заболеваемости коронавирусом в соседней Мурманской области".



Как рассказал глава Карелии, ранее он рекомендовал нашим предпринимателям увеличить продолжительность вахт. Кроме того, при привлечении сотрудников из других регионов или районов республики работодатель должен обеспечить взятие у них тестов на COVID–19. Гостиницы и хостелы, размещающие у себя "вахтовиков", не должны принимать других постояльцев. В процессе работы ими должны соблюдаться требования, предусмотренные для всех остальных предприятий региона.



По итогам совещания Артур Парфенчиков поручил профильным министерствам совместно с Роспотребнадзором в ближайшее время провести выборочную проверку организаций, которые привлекают к работе "вахтовиков". Также предложил руководителям предприятий усилить работу с сотрудниками, которые приезжают на новую смену, чтобы они чётко знали, какие требования действуют на территории нашего региона.