Парфенчиков обязал управляющие компании дезинфицировать подъезды и установил сроки

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о порядке дезинфекции в жилых многоквартирных домах в связи с борьбой с коронавирусом.

"Если в доме есть подтвержденный случай коронавируса, в течение суток после уведомления Роспотребнадзора в доме должна быть проведена заключительная дезинфекция. Проводят ее специализированные организации, - пояснил Парфенчиков. - Кроме того, ТСЖ и управляющие компании не реже чем раз в 5 дней должны проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Эти средства, а также защитные маски и перчатки управляющие организации могут получить безвозмездно. Для этого необходимо подать заявку в Госкомитет по строительному и жилищному надзору".

Напомним, ранее сообщалось, что управляющие компании начали проводить регулярную обработку мест общего пользования обеззараживающими средствами.