Парфенчиков обсудил с Мединским ход реконструкции здания филармонии в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с министром культуры России Владимиром Мединским планы реконструкции здания филармонии, которое нуждается в проведении ремонтных работ.

Встреча Парфенчикова и Мединского состоялась на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Договорились, что на первом этапе мы подготовим проектно-сметную документацию, а дальше будем выходить на федеральный уровень, чтобы решать вопрос финансирования.

Сейчас Театр драмы и Карельская государственная филармония располагаются в одном здании. Проведение реконструкции позволит полноценно разместить два учреждения, учитывая их автономность, и полноценно использовать сценические площадки", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.