13:58, 07 Июня 2019
Парфенчиков обсудил с Мединским ход реконструкции здания филармонии в Петрозаводске
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Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с министром культуры России Владимиром Мединским планы реконструкции здания филармонии, которое нуждается в проведении ремонтных работ.
Встреча Парфенчикова и Мединского состоялась на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
"Договорились, что на первом этапе мы подготовим проектно-сметную документацию, а дальше будем выходить на федеральный уровень, чтобы решать вопрос финансирования.
Сейчас Театр драмы и Карельская государственная филармония располагаются в одном здании. Проведение реконструкции позволит полноценно разместить два учреждения, учитывая их автономность, и полноценно использовать сценические площадки", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.
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