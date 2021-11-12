Парфенчиков обсудит с бизнесменами Карелии жизнь предпринимателей в пандемию

Глава Карелии Артур Парфенчиков пригласил к диалогу руководителей республиканских предприятий.

Встреча главы республики и представителей бизнеса состоится во вторник, в отеле Piter Inn. Об этом Артур Парфенчиков рассказал в соцсети.

«Обсудим вопросы изменения в налоговом законодательстве, поддержки социальных предпринимателей и меры поддержки бизнеса в период пандемии. Нам важно сохранять рабочие места, коллективы, инфраструктуру малых и средних предприятий», — описал круг тем губернатор.

Во встрече, которая будет транслироваться на странице Парфенчикова, также примут участие представители профильных министерств и ведомств.

Ранее Любарский обратился к бизнесу с предложением о судьбе прибрежной зоны Петрозаводска.