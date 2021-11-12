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Парфенчиков обсудит с бизнесменами Карелии жизнь предпринимателей в пандемию

Новости. Экономика
13:08, 22 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Глава Карелии Артур Парфенчиков пригласил к диалогу руководителей республиканских предприятий.

Встреча главы республики и представителей бизнеса состоится во вторник, в отеле Piter Inn. Об этом Артур Парфенчиков рассказал в соцсети.

«Обсудим вопросы изменения в налоговом законодательстве, поддержки социальных предпринимателей и меры поддержки бизнеса в период пандемии. Нам важно сохранять рабочие места, коллективы, инфраструктуру малых и средних предприятий», — описал круг тем губернатор.

Во встрече, которая будет транслироваться на странице Парфенчикова, также примут участие представители профильных министерств и ведомств.

Ранее Любарский обратился к бизнесу с предложением о судьбе прибрежной зоны Петрозаводска.

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Комментарии

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Hовый
2021-11-22 15:01:31
У либеральной тусовки уже истерика :)
Offff
2021-11-22 16:03:59
Hовый/социопат. Лдпровцы прямо землю роют.. и истерят. Врешь как всегда колготочник в погонах. :)
Leopol'd
2021-11-22 14:15:59
Полтора года издавал непонятные указания и вдруг осознал, спросить тех, кто знает.
Но на совещание привычно пригласит множество представителей из министерств, несколько "карманных" бизнесменов, типа шефа Беккера. Чисто послушать как его похвалят.
Ну, а "кто похвалит меня лучше всех, тот получит вкусную конфету"! (из советского мультфильма)
Изя
2021-11-22 16:03:25
Leopol'd, тяжёлый случай с этим персонажем , не дай бог такого начальника ))) :)
demari
2021-11-22 13:44:50
Послушает ..что то поручит ..разойдутся .. все
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