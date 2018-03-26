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Новости. Политика
12:20, 26 Марта 2018

"Парфенчиков, очевидно, пошел по пути Москвы, где чиновники получают гораздо большую зарплату, чем в Карелии"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об увеличении ежемесячного денежного поощрения себе и спикеру парламента Элиссану Шандаловичу. Не забыл губернатор и о министрах, рядовых чиновниках и депутатах.

Как пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии", 15 ноября 2017 года Артур Парфенчиков издал указ за №196 "О внесении изменений в отдельные акты главы Республики Карелия". В данном случае изменения коснулись указа главы РК от 12 мая 2006 года №76 "О ежемесячном денежном поощрении главы Республики Карелия, лиц, занимающих отдельные государственные должности Республики Карелия и должности государственной гражданской службы Республики Карелия". Издание сравнило оба документа и обнаружило немало любопытного.

Из указа Парфенчикова следует, что с 1 декабря 2017 года ежемесячное денежное поощрение (ЕДП) главы республики и председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича установлено "в размере пяти месячных должностных окладов". Тогда как в указе Катанандова от 2006 года говорилось о ЕДП в размере одного оклада.

Лицам, занимающим государственные должности РК - заместителям главы, его представителю в ЗС, министрам и председателям госкомитетов, другим членам правительства, уполномоченным по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей, некоторым другим высокопоставленным чиновникам, а также работающим на постоянной основе депутатам ЗС - ЕДП установлено в размере трех окладов. А государственным гражданским служащим – двух окладов.

В тот же день, 15 ноября 2017 года, Артур Парфенчиков подписал еще один указ, за №195 "О внесении изменений в отдельные указы главы Республики Карелия". Из него следует, что ЕДП еще одному замглавы РК – постоянному представителю республики при президенте России в Москве - установлено в размере 6,5 месячных должностных окладов. А его коллеге в Санкт-Петербурге – в 5,5 окладов.

Какая зарплата у карельских министров? По сведениям "Вестей Карелии", например, министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев получает в пределах 110-120 тысяч рублей. Раньше зарплата главы Минстроя составляла 80-90 тысяч. (Эти цифры на условиях анонимности раскрыли подчиненные самого министра). Издание поинтересовалось у Ермолаева, насколько эти данные соответствуют действительности.

"Прошу прощения, но это не очень корректный вопрос, - ответил Олег Ермолаев. – Я не могу комментировать указ главы. Скоро мы сдадим декларации, из которых вы узнаете о наших доходах".

Впрочем, узнать о доходах министров за 2018 год можно будет еще не скоро. Декларации за этот год они будут сдавать только в следующем 2019 году.

"Значит, наберитесь терпения, и в следующем году узнаете о моем нынешнем доходе", - сказал министр.

По словам некоторых заместителей министров, их зарплата с 70 тысяч возросла до 90, а оклад составляет 14,5 тысячи рублей. Следовательно, у министров и имеющих аналогичные оклады депутатов ЗС они выше. Как, разумеется, и у самого главы республики Артура Парфенчикова. По неподтвержденной информации, его оклад составляет почти 22 тысячи рублей. Для сравнения, должностной оклад Сергея Катанандова равнялся 14,4 тысячи рублей.

"Вести Карелии" попросили экс-губернатора Карелии прокомментировать указ Артура Парфенчикова. Однако, как и следовало ожидать, он категорически отказался.

"Я не комментирую решение своих коллег, это несерьезно, - сказал Сергей Катанандов. – Пусть это оценивают люди".

Мнения самих чиновников по поводу увеличения им ЕДП и, следовательно, роста их заработной платы, разделилось. Большинство из них, разумеется, считают, что сделать это нужно было давно, тем более, с учетом возрастающей инфляции. По мнению других, в это нелегкое, в том числе, для нашей республики время, от ноябрьского "денежного" указа Артуру Парфенчикову следовало воздержаться.

"Артур Парфенчиков, очевидно, пошел по пути Москвы, где чиновники получают гораздо большую зарплату, нежели в Карелии, - сказал руководитель одного из федеральных ведомств в республике. – Но почему он не подумал о большой разнице в доходах москвичей и жителей Карелии и о негативном общественном мнении? Надеялся, что об этом  завуалированном  и, не побоюсь этого слова, циничном указе не узнает общественность?"

Продолжение – по ссылке.

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Комментарии

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баян
2018-03-26 16:56:55
вот они наши несчастные слуги народа. Ничего скоро крылья с Москвы отшибут им за такие зарплаты . Дормоеды
2018-03-26 15:47:29
пхахахахахахххххххх, ща обделаюсь со смеха!!!! красава!!!! шел всего день после выборов... то ли еще будет, лаптями своими не расхлебаете, халопы!!!!
dgin
2018-03-26 15:34:50
Молодца то какая , Пудожане и другие с голоду без работы пухнут , а этот себе своим указом зарплату нарисовал ( ладно как то подчинённым )., . А как слугам народа -депутатам сделал , это ж не подчинённые и народ тут где.??? Да и бюджет то уже утвержден был . Короче полное беззаконие , Габрилян , АУ .
Valentina Vonti
2018-03-26 14:58:48
Чиновники проживите один месяц на 18 тысяч рублей пенсионеров,а месячную свою зарплату передайте в больницы районов на медоборудование,когда вы перестанете грабить свой народ в республике.
gaudealis
2018-03-26 14:56:15
Ищу корректную формулировку своей мысли (которая устроила бы модератора) и никак не могу подобрать.
Попробуем так: ни одному жулью ещё не удавалось обмануть смерть (читайте новость про Мавроди), и вам, пживовцы, этого тоже не удастся.
Ждём-с.
Лично я собираюсь пить шампанское на ваших похоронах.
goo
2018-03-26 15:40:29
gaudealis, будьте гуманней, не на похоронах, а на судах.
pupsik
2018-03-26 14:33:21
"...это не очень корректный вопрос".
"Значит, наберитесь терпения, и в следующем году узнаете о моем нынешнем доходе", - сказал министр.
Ни фига себе! "Слуга народа" ответил...
god
2018-03-26 14:23:23
Отвратительно.
nae
2018-03-26 14:17:07
"Пусть это оценивают люди" Только потом не жалуйтесь, что оценили как то не так.
grigorjev
2018-03-26 14:12:23
На воре и шапка горит... 21.03.2018 отправлено в Москву: "...В Карелии действует преступное сообщество... Преступное сообщество сформировалось в 2013 году при Александре Худилайнене и продолжает действовать при Артуре Парфенчикове...".
йошкин кот
2018-03-26 14:03:15
ух, работа сейчас "закипит". руки, ноги в пляс - ну, это, в работу, - пустятся. и "выход продукта" в виде улучшения качества работы сразу же на невиданный уровень перейдет...да, кстати, САМ президент давеча сказал, что ".... Россия готовится к рывку". "местные" просто не поняли, про что это?! но сделали пробный рывок :)
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