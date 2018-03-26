"Парфенчиков, очевидно, пошел по пути Москвы, где чиновники получают гораздо большую зарплату, чем в Карелии"

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об увеличении ежемесячного денежного поощрения себе и спикеру парламента Элиссану Шандаловичу. Не забыл губернатор и о министрах, рядовых чиновниках и депутатах.

Как пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии", 15 ноября 2017 года Артур Парфенчиков издал указ за №196 "О внесении изменений в отдельные акты главы Республики Карелия". В данном случае изменения коснулись указа главы РК от 12 мая 2006 года №76 "О ежемесячном денежном поощрении главы Республики Карелия, лиц, занимающих отдельные государственные должности Республики Карелия и должности государственной гражданской службы Республики Карелия". Издание сравнило оба документа и обнаружило немало любопытного.

Из указа Парфенчикова следует, что с 1 декабря 2017 года ежемесячное денежное поощрение (ЕДП) главы республики и председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича установлено "в размере пяти месячных должностных окладов". Тогда как в указе Катанандова от 2006 года говорилось о ЕДП в размере одного оклада.

Лицам, занимающим государственные должности РК - заместителям главы, его представителю в ЗС, министрам и председателям госкомитетов, другим членам правительства, уполномоченным по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей, некоторым другим высокопоставленным чиновникам, а также работающим на постоянной основе депутатам ЗС - ЕДП установлено в размере трех окладов. А государственным гражданским служащим – двух окладов.

В тот же день, 15 ноября 2017 года, Артур Парфенчиков подписал еще один указ, за №195 "О внесении изменений в отдельные указы главы Республики Карелия". Из него следует, что ЕДП еще одному замглавы РК – постоянному представителю республики при президенте России в Москве - установлено в размере 6,5 месячных должностных окладов. А его коллеге в Санкт-Петербурге – в 5,5 окладов.

Какая зарплата у карельских министров? По сведениям "Вестей Карелии", например, министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев получает в пределах 110-120 тысяч рублей. Раньше зарплата главы Минстроя составляла 80-90 тысяч. (Эти цифры на условиях анонимности раскрыли подчиненные самого министра). Издание поинтересовалось у Ермолаева, насколько эти данные соответствуют действительности.

"Прошу прощения, но это не очень корректный вопрос, - ответил Олег Ермолаев. – Я не могу комментировать указ главы. Скоро мы сдадим декларации, из которых вы узнаете о наших доходах".

Впрочем, узнать о доходах министров за 2018 год можно будет еще не скоро. Декларации за этот год они будут сдавать только в следующем 2019 году.

"Значит, наберитесь терпения, и в следующем году узнаете о моем нынешнем доходе", - сказал министр.

По словам некоторых заместителей министров, их зарплата с 70 тысяч возросла до 90, а оклад составляет 14,5 тысячи рублей. Следовательно, у министров и имеющих аналогичные оклады депутатов ЗС они выше. Как, разумеется, и у самого главы республики Артура Парфенчикова. По неподтвержденной информации, его оклад составляет почти 22 тысячи рублей. Для сравнения, должностной оклад Сергея Катанандова равнялся 14,4 тысячи рублей.

"Вести Карелии" попросили экс-губернатора Карелии прокомментировать указ Артура Парфенчикова. Однако, как и следовало ожидать, он категорически отказался.

"Я не комментирую решение своих коллег, это несерьезно, - сказал Сергей Катанандов. – Пусть это оценивают люди".

Мнения самих чиновников по поводу увеличения им ЕДП и, следовательно, роста их заработной платы, разделилось. Большинство из них, разумеется, считают, что сделать это нужно было давно, тем более, с учетом возрастающей инфляции. По мнению других, в это нелегкое, в том числе, для нашей республики время, от ноябрьского "денежного" указа Артуру Парфенчикову следовало воздержаться.

"Артур Парфенчиков, очевидно, пошел по пути Москвы, где чиновники получают гораздо большую зарплату, нежели в Карелии, - сказал руководитель одного из федеральных ведомств в республике. – Но почему он не подумал о большой разнице в доходах москвичей и жителей Карелии и о негативном общественном мнении? Надеялся, что об этом завуалированном и, не побоюсь этого слова, циничном указе не узнает общественность?"

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