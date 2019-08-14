Парфенчиков определил лауреатов премии "Сампо"

Распоряжением главы республики определены лауреаты премии "Сампо".

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", в этом году награду получат писатель Елена Харламова за книгу "Ярмарка", художник Бадри Топурия за серию "Город Петрозаводск", музыкант Николай Рышкин за сборник песен на карельском и русских языках "Здравствуй, песня".

Среди театральных коллективов отмечены работы коллективов Театра кукол Карелии за спектакль "Сад" и Театра драмы республики "Творческая мастерская" за постановку "Васса".

Премия "Сампо" присуждается один раз в два года за наиболее значимые художественные произведения в сфере литературы, изобразительного, театрального и музыкального искусства.