Парфенчиков определил лауреатов премии "Сампо"

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Распоряжением главы республики определены лауреаты премии "Сампо".
Как сообщается в паблике "Республика Карелия", в этом году награду получат писатель Елена Харламова за книгу "Ярмарка", художник Бадри Топурия за серию "Город Петрозаводск", музыкант Николай Рышкин за сборник песен на карельском и русских языках "Здравствуй, песня".
Среди театральных коллективов отмечены работы коллективов Театра кукол Карелии за спектакль "Сад" и Театра драмы республики "Творческая мастерская" за постановку "Васса".
Премия "Сампо" присуждается один раз в два года за наиболее значимые художественные произведения в сфере литературы, изобразительного, театрального и музыкального искусства.
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