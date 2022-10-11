Парфенчиков отчитался о ремонте коровников в Карелии

В совхозе »Ведлозерский» продолжаются ремонтные работы, сообщил глава Карелии.

В животноводческом совхозе «Ведлозерский» подвели промежуточные итоги ремонта. На субсидии из бюджета республики на базе «Ведлозеро-2» заменили кровлю, настилы, стойла, а также электрику и водопровод. Установили новое молочное оборудование.



Начался ремонт в животноводческой бригаде «Ведлозеро-1». После завершения работ количество мест для коров вырастет вдвое, до 200.





Как отметил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, после ремонта улучшилось качество молока. Если раньше высшему сорту соответствовало только 70% продукции, сейчас 95%. Производство сырого молока выросло в полтора раза.



В ближайших планах у «Ведлозерского» довести количество стада с 715 до 810 голов. Для этого в совхозе улучшают кормовую базу: площадь посевов кормовых культур выросла с 250 до 500 гектаров.