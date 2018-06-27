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Новости. Общество
10:38, 27 Июня 2018

Парфенчиков отказался комментировать повышение стоимости проезда в маршрутках

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Глава Карелии Артур Парфенчиков уклонился от комментария по вопросу повышения стоимости проезда в маршрутках Петрозаводска до ответа управления ФАС России по Карелии.

В среду на встрече с представителями молодежного движения ОНФ одна из участниц встречи задала главе Карелии вопрос о повышении цены на проезд в маршрутках с 25 до 28 рублей. По мнению девушки, маршрутки ездят на газе, поэтому повышение стоимости проезда никак на траты перевозчиков не влияет.

"Я как юрист тоже озадачен этой ситуацией и обратился в УФАС. У нас есть договоренность с ФАС России, что вопросы с тарифами мы будем активно отслеживать. У нас есть много вопросов по теплотарифам. Я жду результаты проверки, не хочу давать оценки", - сказал Артур Парфенчиков.

По его мнению, необходимо увеличивать доходную часть бюджетов муниципалитетов и развивать муниципальный общественный транспорт в Петрозаводске и районах. Если появятся деньги, то необходимо это делать, так как должна быть конкуренция на рынке перевозок.

"Мы прорабатываем различные вопросы, в том числе лизинговые схемы, для развития общественного транспорта", - сказал он.

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Комментарии

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zanoza
2018-06-27 11:25:23
Ответ явно лукавый.И что не так с теплотарифами???Видимо подготовка к зиме накроется медным тазом.Нужно запасаться обогревателями.
Мизантроп
2018-06-27 11:49:51
zanoza, А также консервами, спичками, солью, свечами, сигаретами и водкой.
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