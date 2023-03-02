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Парфенчиков открыл Год педагога и наставника в Карелии

Новости. Общество
19:51, 02 Марта 2023
фото: правительство Карелии

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В 2023 году в республике пройдут мероприятия, которые позволят расширить возможности для творческой активности учителей и повысить престиж профессии, сообщили в правительстве региона.

Чтобы подчеркнуть особый статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность, Указом президента России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Сегодня в Лесотехническом колледже состоялось торжественное открытие тематического Года в Республике Карелия.

Приветствуя участников, Артур Парфенчиков отметил, что педагогический труд и наставничество не первый год находится в фокусе образовательной политики в регионе. Один из важных шагов – расширение мер финансового стимулирования педагогов.

Так, с 2023 года победители конкурсов «Учитель года Карелии», «Воспитатель года», «Мастер года», «Сердце отдаю детям» будут получать премии в размере 100 тысяч рублей, а лауреаты – в размере 50 тысяч рублей.

Выплата молодым педагогам, работающим в сельской местности, будет увеличена до 100 тысяч рублей по итогам первого года работы, а после второго года его работы будет выплачиваться еще 100 тысяч.

В бюджете 2023 года предусмотрены средства на единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей учителям, достигшим высоких профессиональных результатов.

- Для нас важнейшим приоритетом являются не только повышение качества и доступности образования, но и развитие современной инфраструктуры. Мы укрепляем базу наших средних профессиональных заведений, строим новые школы, капитально ремонтируем существующие школы и техникумы, включая образовательные пространства и, что очень важно, общежития, – подчеркнул глава республики.

В этой работе во многом помогают инструменты нацпроекта «Образование». В Карелии создаются центры «Точка роста», учреждения получают новое компьютерное оборудование, улучшаются условия для занятий физкультурой и спортом. В 2023 году заработает региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. С прошлого года для участников программы «Земский учитель» за счет республиканского бюджета стали приобретать служебные квартиры.

О том, что вдохновляет в профессии педагога, рассказал учитель начальных классов петрозаводской школы № 55 Виктор Кнодель:

- Когда работаешь с детьми, когда они приходят к тебе в первый класс, и ты видишь, как они узнают что-то новое, это восхищает. Это дает мотивацию. Я рад, что 2023 год посвящен педагогам и наставникам. Сейчас есть новые идеи, новые инициативы. Мы ждем, чтобы как можно больше молодых, амбициозных людей пришло в профессию.

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