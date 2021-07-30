Реклама
ЦИК Карелии получила паспорт коллективного иммунитета
30.07.2021 14:02
Новый порядок аккредитации СМИ на выборах: самое важное
29.07.2021 17:18
Центральная избирательная комиссия утвердила порядок аккредитации СМИ на выборах
29.07.2021 11:07

Парфенчиков открыл комментарии на своей странице в соцсети после отмены режима ЧС в Карелии

Новости. Общество
08:50, 31 Июля 2021
фото: страница Артура Парфенчиков Вконтакте

Новости партнеров

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил подписчикам в ВК, что открывает комментарии, но не допустит оскорблений.

«С сегодняшнего дня открываю комментарии на своей странице, - написал накануне вечером Артур Парфенчиков. - Друзья, ещё раз напоминаю - я всегда приветствую конструктивную критику. Но оскорблений на своей странице не допускаю. Поэтому прошу вас высказываться корректно и с уважением относиться к мнению других подписчиков, даже если оно не совпадает с вашим».

Напомним, глава республики Артур Парфенчиков вечером 30 июля заявил, что принял решение отменить режим чрезвычайной ситуации в Карелии после стабилизации обстановки с пожарами в лесах.

Режим ЧС в Карелии снят из-за снижения угрозы лесных пожаров. Об этом Артур Парфенчиков заявил в соцсети.

«С сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии. Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет. Закончился и период аномально жаркой и сухой погоды. Отменены действия режима чрезвычайной ситуации в Суоярвском, Сегежском районах и в Эссойльском сельском поселении. Все это позволяет нам снять режим ЧС на всей территории республики», - сообщил глава Карелии.

Парфенчиков подчеркнул, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня. 

«Это значит, что в лесах по-прежнему нельзя разводить костры, пользоваться мангалами. Кроме того, в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта. Это относится к Лоухскому, Калевальскому, Кемскому, Беломорскому и Муезерскому районам. Здесь в зависимости от пожарной обстановки лесничие могут на отдельных участках выставлять временные посты на дорогах, ведущих в леса», - заявил губернатор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
26.07.2021, 10:42
Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии
26.07.2021, 11:19
В Петрозаводске водитель ночью жестоко избил девушку, попавшую ему под колеса (ВИДЕО)

Аналитика

28.07.2021 13:59
Политкухня
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 9
Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами.
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
28.07.2021 13:11
«Если загорелось, тушили сразу» 5
27.07.2021 15:33
«Иногда они возвращаются» 3
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2021 11:53
Без политики
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 1
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»