12:53, 20 Декабря 2018
Парфенчиков отметил, что будет сложно реконструировать старое здание на Древлянке под больницу и поликлинику
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Проектировщики приступили к разработке проекта реконструкции советского долгостроя в петрозаводском микрорайоне Древляка для размещения там больницы и поликлиники.
"Непростая задача перед проектировщиками. Сами понимаете, 20 с лишним лет простояли эти блоки. Слава Богу, что их можно использовать, не пришлось нам сносить и уродовать сам проект. Но работа непростая предстоит", – отметил глава Карелии.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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