Парфенчиков отметил, что будет сложно реконструировать старое здание на Древлянке под больницу и поликлинику

Проектировщики приступили к разработке проекта реконструкции советского долгостроя в петрозаводском микрорайоне Древляка для размещения там больницы и поликлиники.

"Непростая задача перед проектировщиками. Сами понимаете, 20 с лишним лет простояли эти блоки. Слава Богу, что их можно использовать, не пришлось нам сносить и уродовать сам проект. Но работа непростая предстоит", – отметил глава Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".