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Парфенчиков отметил положительную тенденцию к снижению роста заболеваемости COVID-19 в Карелии

Новости. Общество
10:01, 19 Августа 2020
фото: © скриншот трансляции / ВКонтакте
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Среднесуточный показатель темпов прироста заболеваемости в Карелии за две недели составляет 0,9%, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что, несмотря на сегодняшние показатели заболеваемости коронавирусом в Карелии: 30 подтвержденных случаев за минувшие сутки, хоть и "с осторожностью, но все же можно говорить о некоторой положительной тенденции".

"Так, в период с 10 по 16 августа количество новых случаев инфицирования по сравнению с предыдущей неделей сократилось на 30%. А среднесуточный показатель темпов прироста заболеваемости за две недели составляет 0,9%. Это позволило принять очередные важные для жителей республики решения: с первого сентября детские сады начнут работать в полноценном режиме; также до 50 человек увеличено допустимое количество участников зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима", - сообщил Парфенчиков.

Напомним, Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому число участников массовых мероприятий, включая соревнования, опять увеличивается до 50 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-19 11:16:03
Рано пташечка запела.... :)
Ринат
2020-08-19 11:02:19
Ему занятся больше не чем Беспланое питание школьником где ?

Njkdez
2020-08-19 10:59:02
Напоминает главврача без медицинского образования, может ему с Шандаловичем местами махнуться? Элисан то хоть из среды к медицине отношение имеет.
Njkdez
2020-08-19 10:54:13
Утомил...
Дима
2020-08-19 11:03:18
Njkdez, это очень мягко сказано...
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