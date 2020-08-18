Парфенчиков отметил положительную тенденцию к снижению роста заболеваемости COVID-19 в Карелии

Среднесуточный показатель темпов прироста заболеваемости в Карелии за две недели составляет 0,9%, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что, несмотря на сегодняшние показатели заболеваемости коронавирусом в Карелии: 30 подтвержденных случаев за минувшие сутки, хоть и "с осторожностью, но все же можно говорить о некоторой положительной тенденции".

"Так, в период с 10 по 16 августа количество новых случаев инфицирования по сравнению с предыдущей неделей сократилось на 30%. А среднесуточный показатель темпов прироста заболеваемости за две недели составляет 0,9%. Это позволило принять очередные важные для жителей республики решения: с первого сентября детские сады начнут работать в полноценном режиме; также до 50 человек увеличено допустимое количество участников зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима", - сообщил Парфенчиков.

Напомним, Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому число участников массовых мероприятий, включая соревнования, опять увеличивается до 50 человек.