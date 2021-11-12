Парфенчиков оценил готовность ЖКХ к морозам: «Мы можем надеяться только на теплую зиму»

Жилищно-коммунальное хозяйство многих населенных пунктов Карелии не выдержит сильных морозов.

Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков на совещании с правительством, посвященном готовности ЖКХ к отопительному сезону.

«Мы можем надеяться только на максимально теплую зиму. Не надо обманывать ни себя ни граждан. Совершенно очевидно, что если будут морозы за 30, будем находиться в режиме ЧС. К этому прошу готовиться, потому что по-другому никак», — сказал губернатор.

Причиной такого положения дел он назвал большое количество аварийных домов. Единственным выходом глава республики считает их скорейшее расселение.