Парфенчиков оценил профессионализм тренера из федерации бокса Карелии

Глава Карелии присвоил звание «Заслуженного тренера Республики Карелия» Василию Макарову.

В сообществе «Суоярвский вестник» сообщили, что Указом главы республики почетное звание «Заслуженный тренер Республики Карелия» присвоено Василию Макарову. Карельского тренера отметили за высокий профессионализм, подготовку и воспитание спортсменов высокой квалификации, членов сборных команд России и Карелии, достигших высоких спортивных результатов на всероссийских соревнованиях и чемпионатах страны.

Василий Макаров — основатель школы бокса в Суоярви. За свою тренерскую карьеру подготовил более 500 спортсменов, из которых 12 — мастера спорта России. Его дочь Анастасия — единственная среди женщин Карелии мастер спорта по боксу по данным «Федерация бокса Карелии».