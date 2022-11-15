Парфенчиков оценил роль сенатора от Карелии с учетом международной обстановки

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил богатый опыт работы сенатора от республики Владимира Чижова на посту постпреда России в Евросоюзе.
Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте, поздравляя сенатора с днем рождения.
Глава Карелии напомнил, что Чижов с сентября представляет республику в Совете Федерации. На пост сенатора он пришел с должности постоянного представителя России при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.
«Ценю его богатейший опыт работы и знания — в нынешней международной обстановке они очень востребованы в нашем приграничном регионе», — написал Парфенчиков.
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