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Парфенчиков оценил заслуги главы Минсельхоза в решении проблем с форелеводческими хозяйствами

Новости. Общество
15:56, 25 Августа 2021
фото: © ГТРК «Карелия»

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Изменение условий создания в Карелии форлеводческих хозяйств, которые теперь не могут появиться без общественных слушаний — личная заслуга министра сельского хозяйства Владимира Лабинова.

Об этом заявил на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Теперь без общественных слушаний участок (для форелеводства — прим. ред.) выделяться не может. И за это надо сказать спасибо Лабинову… Человека определяют его дела. Дела нынешнего министра — это наличие нынешнего приказа, который обязует проводить общественные слушания с приглашением специалистов, с учетом мнения ученых и так далее», — сказал глава республики.

По его словам, благодаря министру в Карелии началась работа по кардинальному изменению подходов к форелеводству.

«Будем двигаться по пути максимальной экологии форелеводческих хозяйств, совершенствования производственного цикла с внедрением замкнутых систем, договорились, чтобы перерабатывались донные осадки. Это глобальная серьезная работа… Но перечеркнуть все нельзя — это тысячи рабочих мест, это жизнь целых поселков. Здесь нельзя рубить с плеча», — добавил руководитель региона.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виктор
2021-08-25 16:51:51
А такое нищее состояние гос. сельхозпредприятий РК чья заслуга???
Серж
2021-08-25 16:53:17
Виктор, их вместе .
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