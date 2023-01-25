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Парфенчиков ответил жителям района, недовольным, что «Петрозаводску — все, а им — ничего»

Новости. Общество
15:47, 31 Января 2023
фото: © Максим Смирнов / ТАСС

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Решение правительства Карелии выделить Петрозаводску финансовую помощь в размере 1 млрд рублей вызвало недовольство населения Кемского района.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию района.

«Было очень много комментариев от жителей Кемского района, что все Петрозаводску, а Кеми — ничего. Но на самом деле главный показатель — это не только сумма денег, но и соотношение этой суммы на душу населения. Давайте сопоставим: 97 млн на благоустройство Кеми — только на благоустройство, и миллиард Петрозаводску в принципе на все. Я уже не говорю о том, что в Кеми строится школа, которая по своим объемам и стоимости  сопоставима с той школой, которую построили в Петрозаводске», — сказал губернатор.

По его словам, остальные районы тоже получают значительное финансирование.

«Я могу привести примеры: садик, который мы будем строить в Калевале за 500 млн рублей на 6,5 тыс. населения, Сегежа, где за 2 года более 5 млрд рублей на мосты и дороги выделено… Поэтому надо, в первую очередь, обращать внимание на то, что происходит вокруг тебя в городе, районе. Не видеть, например, то, что значительные средства выделены на благоустройство центральной площади, наверное, это неправильно», — считает глава республики.

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