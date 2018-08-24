Парфенчиков перевел 100 тысяч на восстановление сгоревшего в Карелии храма

Благотворительный фонд "Северный духовный путь" открыл счет для перечисления пожертвований на воссоздание Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге.

Официальный сбор средств на восстановление храма открыт с сегодняшнего дня. Любой желающий может перевести пожертвования на счет благотворительного фонда "Северный духовный путь" с пометкой в назначении платежа "На восстановление Успенского храма в г. Кондопога".

Пожертвование в размере 100 тысяч рублей сегодня перевел глава Карелии Артур Парфенчиков.

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Отделение N8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск

БИК Банка получателя: 048602673

Счёт Банка получателя: 30101810600000000673

Счёт получателя: 40703810425000000309

Получатель: Благотворительный фонд "Северный духовный путь"

ИНН получателя: 1001327924.