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Новости. Общество
12:49, 24 Августа 2018

Парфенчиков перевел 100 тысяч на восстановление сгоревшего в Карелии храма

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Благотворительный фонд "Северный духовный путь" открыл счет для перечисления пожертвований на воссоздание Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге.

Официальный сбор средств на восстановление храма открыт с сегодняшнего дня. Любой желающий может перевести пожертвования на счет благотворительного фонда "Северный духовный путь" с пометкой в назначении платежа "На восстановление Успенского храма в г. Кондопога".

Пожертвование в размере 100 тысяч рублей сегодня перевел глава Карелии Артур Парфенчиков.

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Отделение N8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск
БИК Банка получателя: 048602673
Счёт Банка получателя: 30101810600000000673
Счёт получателя: 40703810425000000309
Получатель: Благотворительный фонд "Северный духовный путь"
ИНН получателя: 1001327924.

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Комментарии

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Гарик
2018-08-24 15:07:19
Мог бы и побольше сдать , не зря же квартиру как то в Москве на Арбате сдаёт кому то за не понятную для людей цену .(((((((((((((( Кстати журналу " Север " так и не помог , хотя и обещал . Не солидно как то вышло .
grigorjev
2018-08-24 14:28:20
Странный "товариЩ". У гос. издания журнал "Карелия", по вине воров карелов, вепсов, увели 10 млн. бюджетных руб! Организовал Худилайнен, пришел Парфенчиков - воровство одобрил... Каково? И теперь фальш. юрист жалкие 100 тыс. выписал... Путину и другим заявлено: "Подлецы стыда не имут" в Карелии.
кир
2018-08-24 15:16:56
grigorjev, а ты за оскорбление публичное столько же заплатил по суду, а за конгресс так и не отчитался по деньгам. Морального права не имеешь каждый день здесь вопить.
Горожанин
2018-08-24 13:49:47
А я по 75 руб. больным детям перевожу. Думаю, в наше время это более духовно и полезно, чем культовые сооружения восстанавливать
кир
2018-08-24 14:02:31
Горожанин, так точно.
Ванёк
2018-08-24 13:29:47
Нищий , в каком чине служите у Парфенчикова ? Так славно поёте , но как то примитивно .,но это и неудивительно.
Жуков
2018-08-24 13:27:07
Поступок заслуживает уважения, интересно, а как поступят другие руководители министерств и ведомств
sherhan2
2018-08-24 13:23:42
Сколько перевели "крепкие хозяйственники"?
Нищий
2018-08-24 13:13:47
Если честно,то МОЛОДЕЦ!!! Мне вообще нравится Артур Олегович,думаю он хороший человек,просто система на даст ему себя реализовать полностью....
Саныч
2018-08-24 13:20:16
Нищий, потому ты и нищий.
кир
2018-08-24 14:04:13
Саныч, любовь слепа, полюбишь и козла.
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