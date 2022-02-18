Парфенчиков поделился любимой пословицей про греблю

Глава Карелии назвал пословицу, содержание которой помогает ему в жизни.

Артур Парфенчиков поделился с читателями соцсети текстом любимой пословицы.

«Наши предки ёмко и точно в одну фразу вкладывали глубочайший философский смысл. Вот, к примеру, пословица, которой я руководствуюсь и в жизни, и в работе: ranta šoutajan eteh tulou — к гребцу и берег приплывет», — сообщил губернатор.

Парфенчиков предложил посетителям его страницы поделиться популярными у них пословицами. Глава республики пообещал подарок одному из участников обсуждения.

«А какие пословицы популярны у вас? Пишите в комментариях. 21 февраля случайным способом выберу одну из них, автору подарю книгу», — заявил он.

Ранее глава Карелии впервые рассказал о новой жене.