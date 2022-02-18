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Парфенчиков поделился любимой пословицей про греблю

Новости. Общество
10:42, 19 Февраля 2022
фото: правительство РК

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Глава Карелии назвал пословицу, содержание которой помогает ему в жизни.

Артур Парфенчиков поделился с читателями соцсети текстом любимой пословицы.

«Наши предки ёмко и точно в одну фразу вкладывали глубочайший философский смысл. Вот, к примеру, пословица, которой я руководствуюсь и в жизни, и в работе: ranta šoutajan eteh tulou — к гребцу и берег приплывет», — сообщил губернатор.

Парфенчиков предложил посетителям его страницы поделиться популярными у них пословицами. Глава республики пообещал подарок одному из участников обсуждения.

«А какие пословицы популярны у вас? Пишите в комментариях. 21 февраля случайным способом выберу одну из них, автору подарю книгу», — заявил он.

Ранее глава Карелии впервые рассказал о новой жене.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dikas
2022-02-19 11:14:59
Авто,мото,вело,фото,гребля,е... и охота :)
Гражданин
2022-02-19 11:05:18
"К гребцу и берег приплывет".
Ну и примите беженцев с ДНР и ЛНР.
В любой из двух санаториев.
Будет большой плюс к карме и Москва перед принятием решения и выборами оценит.
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