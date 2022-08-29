Парфенчиков подсказал Любарскому с «замыленным глазом» подсветить школу в центре Петрозаводска

Глава Карелии предложил мэру города установить архитектурную подсветку на здании школы №9.

Школа № 9, где летом отремонтировали фасад здания, привлекла внимание глава Карелии Артура Парфенчикова во время прогулки.

«Приходил мимо 9-й школы. Фасад, конечно, заиграл, но вот подумалось: а почему бы его не подсветить? Архитектурно для подсветки такое здание идеально подходит. Как и в случае с 25-й школой, кстати. Но в школе на Зареке надо ещё отремонтировать исторический забор», — пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Он предложил главе Петрозаводска Владимиру Любарскому подумать над этим вопросом. Реакция мэра не заставила себя ждать.

«Друзья, идея отличная. Конечно, и сам бы мог догадаться, но, видимо, глаз подзамылился. Проработаем со специалистами возможность установки подсветки», — пишет в ответ на пост главы Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Ранее министр образования Карелии Роман Голубев рассказал о программе капремонта школ.