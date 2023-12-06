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Парфенчиков показал эскиз будущего памятника великому князю Ярославу в Сортавале

Новости. Культура
13:50, 07 Декабря 2023
фото: со страницы Артура Парфенчикова / ВК

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Идея создания памятника великому князю Ярославу принадлежит митрополиту петрозаводскому и карельскому Константину.

Как на своей странице в социальной сети сообщил глава республики Артур Парфенчиков, работать над созданием монумента будут московские скульпторы Игорь Яворский и Константин Кубышкин, обладатели госнаград за восстановление памятника Екатерине II в Симферополе.

Открытие памятника должны приурочить к 800-летию крещения карелов, которое отметят в Карелии в 2027 году. 

По проекту Ярослав держит в руке православный крест — символ его вклада в крещение карелов. Рядом с Ярославом — его сын, будущий великий князь Александр Невский. В руках у него — шлем отца, написал Парфенчиков. 

По его словам, памятник «возвратит нас к истории 1227 года, когда между православием и католичеством, в которое шведы хотели обратить карелов-язычников, наши далекие предки выбрали православную веру. Она объединила народы карельской земли — русских, карелов, вепсов. Сформировала их культуру и традиции в духе христианского милосердия и сострадания». 

Идея создания памятника великому князю Ярославу принадлежит митрополиту петрозаводскому и карельскому Константину. Сейчас при его активном участии идет работа по включению князя Ярослава в список карельских святых, заключил глава Карелии. 

В пресс-службе республиканского правительства напомнили, что святой благоверный великий князь Ярослав II Всеволодович – сын Всеволода Большое Гнездо, отец Александра Невского.

Принимал активное участие в борьбе с половцами и в междоусобной борьбе южнорусских князей. После монгольского завоевания дважды ездил в Золотую Орду.

Первым получил признание старейшинства среди русских князей и ярлык на великое княжение Владимирское. Именно Ярослав Всеволодович крестил карелов в 1227 году. 

Напомним, монумент великому князю Ярославу может появиться в городе Сортавала к 2027 году, когда будет отмечаться 800-летие крещения. 

Также напомним, ранее министерство культуры РФ подготовило план основных и дополнительных мероприятий по празднованию 800-летия крещения карелов.

Мероприятия, посвященные памятной дате, пройдут с 2025 по 2027 год. На их подготовку и реализацию выделено 174 млн рублей.

На эти деньги, в частности, будут изданы каталог раскрытых икон «Северного письма», альбом, посвященный архитектуре православных храмов Русского Севера, книга «Православие в Карелии», пройдут Пасхальный фестиваль и фестиваль духовной музыки «Преображение».

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