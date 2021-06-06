Парфенчиков пообещал льготный кредит хлебозаводу на модернизацию

Власти Карелии помогут компании «Питкярантский хлеб» получить льготный кредит на модернизацию и расширение производства.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенччиков после посещения предприятия.

«Готовы оказать дополнительную помощь „Питкярантскому хлебу“ в серьёзном инвестиционном проекте — предоставить через Фонд развития промышленности дешёвый кредит на покупку оборудования для модернизации производства и выпуска новых видов продукции», — написал руководитель региона на своей странице Вконтакте.

Он отметил, что, несмотря на сокращение потребления хлеба в Карелии, питкярантский хлебозавод сохранил объемы производства.

Как ему это удалось, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».