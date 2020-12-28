Парфенчиков пообещал не оставить жителей Карелии без медпомощи на праздниках

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, как будут работать медицинские учреждения Карелии в новогодние праздники.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков рассказал о том, как в праздничные дни будут работать республиканские медицинские учреждения. Он пообещал, что медпомощь в течение каникул будет оказана нуждающимся.

"Один из важных вопросов перед Новым годом – работа наших медицинских учреждений в праздничные дни. Подчеркну, жители республики не останутся без помощи врачей. Так, в Петрозаводске с 31 декабря по 10 января поликлиники будут работать по режиму праздничного дня: терапевта или педиатра можно вызвать на дом с 8 до 16 часов. Профильные специалисты тоже будут оказывать помощь пациентам по изменённому графику – сохраните его себе на страницу", - написал губернатор и прикрепил к посту карточки с графиком работы медучреждений на каникулах.

Парфенчиков также заявил, что в праздничные дни будут открыты пункты вакцинации против коронавируса. Губернатор призвал горожан соблюдать меры безопасности от COVID-19 во время отдыха.

"Конечно, длинные новогодние праздники – это время, когда можно отдохнуть. Но призываю жителей всё же не добавлять работы нашим врачам: соблюдать правила безопасности, ответственно относиться к своему здоровью и позаботиться о близких", - заключил Артур Парфенчиков.

Ранее Парфенчиков разрешил кафе и ресторанам обслуживать посетителей по ночам на верандах и в павильонах.