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Парфенчиков пообещал провести международный форум камнеобработки в Петрозаводске

Новости. Экономика
12:21, 18 Марта 2022
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Глава Карелии заявил, что в Петрозаводске пройдет первый международный форум камнеобработки.

Первый международный форум камнеобработки состоится в Петрозаводске в мае. В настоящее время власти начали подготовку к проведению мероприятия. Об этом сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Камнеобработка — абсолютно наша компетенция, наша история, наше развитие. У республики есть все шансы стать российским центром этой отрасли», — заявил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что еще три карельские компании стали резидентами первого в России технопарка по камнеобработке «Южная Промзона».

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