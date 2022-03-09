Парфенчиков пообещал провести международный форум камнеобработки в Петрозаводске

Глава Карелии заявил, что в Петрозаводске пройдет первый международный форум камнеобработки.

Первый международный форум камнеобработки состоится в Петрозаводске в мае. В настоящее время власти начали подготовку к проведению мероприятия. Об этом сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Камнеобработка — абсолютно наша компетенция, наша история, наше развитие. У республики есть все шансы стать российским центром этой отрасли», — заявил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что еще три карельские компании стали резидентами первого в России технопарка по камнеобработке «Южная Промзона».