Парфенчиков пообещал разобраться, почему бывших безработных женщин лишают детских пособий

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал выяснить, на каком основании министерство социальной защиты лишает детских пособий женщин, которые раньше были безработными, а потом создали свой бизнес за счет бюджетных субсидий.

Об этом губернатор заявил на встрече с представителями предпринимательского сообщества с участием федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

На встрече выступила жительница Петрозаводска, создавшая свой бизнес по программе господдержки безработных. Эта программа позволяет безработным получать субсидии в качестве стартового капитала для предпринимательской деятельности. По словам женщины, после того, как она получила субсидию, Минсоцзащиты посчитало, что среднедушевой доход ее семьи вырос выше уровня, который дает право на детские пособия малообеспеченным гражданам. На этом основании министерство лишило предпринимательницу права на детское пособие.

Борис Титов подтвердил, что такая проблема возникла у многих бывших безработных. По его мнению, необходимо внести изменения в федеральное законодательство, чтобы субсидии на создание бизнеса не учитывались как среднедушевой семейный доход.

Глава Карелии предположил, что проблема может быть решена и без изменений в законодательстве.

«Давайте дадим поручение Минсоцзащиты — пусть получат разъяснения налоговой службы», — сказал Парфенчиков.

По его словам, если ФНС подтвердит, что деньги, полученные в виде субсидии, не являются личным доходом, то министерство перестанет лишать детских пособий бывших безработных женщин, ставших предпринимательницами.