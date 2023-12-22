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Парфенчиков поручил организовать в новогодние каникулы бесперебойную работу всех служб жизнеобеспечения

Новости. Общество
18:00, 25 Декабря 2023
фото: © ЕДДС России

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В Новогоднюю ночь на охрану общественного порядка выйдут более 400 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.

В новогодние праздники все службы жизнеобеспечения Карелии перейдут на усиленный режим работы, сообщили на официальном портале республики.

Как рассказали в источнике, в регионе сформирована необходимая группировка сил и средств для предотвращения экстренных ситуаций. Круглосуточно будут дежурить усиленные аварийно-восстановительные бригады. С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в Карелии установят особый противопожарный режим.

Вопрос о готовности оперативных служб региона к работе в предстоящие новогодние выходные дни обсудили на заседании Правительства республики.

Председатель Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков доложил, что для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Карелии ежесуточно будут дежурить 275 человек и 119 единиц техники. В случае необходимости предусмотрены резервные боевые расчеты.

С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в Карелии установят особый противопожарный режим. Для ликвидации аварий на системах ЖКХ организовано круглосуточное дежурство усиленных аварийно-восстановительных бригад – более 1 300 человек и 600 единиц техники. На расчистку региональных трасс выйдут 232 машины дорожной техники.

Кроме того, особое внимание будет уделено обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий. В Новогоднюю ночь на охрану общественного порядка выйдут более 400 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. В ночь с 6 на 7 января во всех церквях и храмах будут дежурить сотрудники Главного управления МЧС России по Карелии.

В преддверии праздничных дней в регионе прошли пожарно-тактические занятия и тренировки, в том числе по эвакуации людей в случае пожара на объектах с массовым пребыванием людей. Продолжаются проверки деревянного жилого фонда в части пожарной безопасности, осмотры мест хранения и продажи пиротехнических изделий.

Глава республики Артур Парфенчиков поручил организовать в новогодние каникулы бесперебойную и эффективную работу всех систем и оперативных служб, а в случае возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций принимать экстренные меры по ликвидации последствий.

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