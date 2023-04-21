Парфенчиков поручил открыть еще один первый класс в самой крупной школе Петрозаводска

Об этом просили родители, живущие на Древлянке, которые не могут возить своих детей в отдаленные от их домов школы.

Министерство образования Карелии рассмотрит возможность сформировать еще один дополнительный первый класс в 55-й школе в Петрозаводске. Об этом стало известно 6 июля во время прямого эфира «ЦУР объясняет» с участием главы республики.

«Я сегодня еще раз посмотрел обращения и попросил Романа Геннадьевича Голубева посмотреть возможность еще один класс сформировать», - сказал Парфенчиков.

По словам главы Карелии, многие родители, живущие в расположенных рядом со школой жилых комплексах, находятся в трудной ситуации и просто не могут возить детей даже в школы в других частях Древлянки. В первую очередь в новый класс следует принимать детей, живущих рядом с 55-й школой, подчеркнул Парфенчиков.

Администрация Петрозаводска сообщала, что на сегодня принято решение об открытии в школах Древлянки 30 первых классов, хотя изначально планировалось открыть только 24 класса. Больше всего первых классов будет открыто в школах № 55, 46 и 43, а также в первом и академическом лицеях.

Министр образования Роман Голубев также отметил, что в целом в школах каждого района Петрозаводска в этом году открыто достаточно первых классов.

Напомним, В Карелии завершено строительство двух новых современных школ – в Петрозаводске и в поселке Деревянка Прионежского района. До конца года также планируется закончить основные строительные работы еще по 3-м школам: в Кеми, Медвежьегорске и Суоярви.