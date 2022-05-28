Парфенчиков посадил сосны (ФОТО)

Глава Карелии принял участие в акции «Сад Памяти» в Кондопожском районе.

В Кондопожском районе неподалеку от Нелгомозера в рамках акции «Сад Памяти» представители власти вместе с энтузиастами высадили почти 10 тысяч сосен в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Участие в посадке деревьев принял глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Приятно видеть, сколько человек специально приехали сюда из Петрозаводска и Кондопоги, чтобы посадить лес. Специалисты заверили, что приживаемость должна быть хорошей - сеянцы выращены в нашем питомнике в Вилге.

Посадить дерево - благое дело. Важно, что рядом со взрослыми были дети - нет ничего лучше личного примера», - заявил глава республики.

Подобные акции сейчас проходят и в других районах республики, а также в Петрозаводске.