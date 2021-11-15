Парфенчиков посоветовал, как поздравить далеких друзей

«Почта России» выпустила новогоднюю серию открыток с пейзажами Карелии – друзьям будет приятно получить такую весточку, считает глава республики.

«Наша республика вошла в тройку самых популярных для путешествий регионов России, которым посвящён пилотный выпуск предновогодней почтовой серии. Открытки получились потрясающие! Согласитесь, отправить такую весточку друзьям очень приятно», - написал Артур Парфенчиков в соцсети.

Накануне в Москве «Почта России» совместно с Федеральным агентством по туризму и Русским географическим обществом презентовала пилотный выпуск серии открыток, посвященных российским регионам. В первый предновогодний выпуск вошли открытки с фотографиями знаковых мест трех популярных для зимнего отдыха регионов нашей страны. Карелия также оказалась в этом списке.

Открытки будут распространяться в отделениях «Почты России» в крупных населённых пунктах и вблизи достопримечательностей. В 2022 году запланирован выпуск открыток с изображениями интересных мест каждого региона.

Как отметила начальник карельского Управления по туризму Анна Борчикова, открытки – это замечательная традиция, это прекрасная память о путешествии, чудесный привет близким людям, это то, что с нетерпением ждешь и то, что можно вложить в семейный альбом:

«Если уйти от трогательности момента получения открытки, то открытка – это хороший маркетинговый инструмент, дополнительная возможность продвижения региона на федеральном и международном туристических рынках. Отрадно, что Республика Карелия оказалась одним из первых регионов, изображения которого напечатаны на новой серии открыток, что в очередной раз доказывает популярность нашего края у туристов».