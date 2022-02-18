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Парфенчиков поздравил бизнес-омбудсмена Елену Гнетову с юбилеем

Новости. Общество
10:37, 20 Февраля 2022
фото: сайт уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК

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Глава Карелии отметил заслуги Елены Гнетовой в выстраивании диалога между властью и бизнесом.

Как отметил Артур Парфенчиков, меры поддержки бизнеса в республике постоянно расширяются, как следствие – в Карелии выросло число малых и средних предприятий.

«Чтобы держать руку на пульсе деловой активности, нужно знать ситуацию досконально, что называется, изнутри. В этом вижу большую заслугу уполномоченного по защите прав предпринимателей Елены Гнетовой.

Елена Георгиевна ведет большую работу, помогает наладить диалог власти и бизнеса. Много делает для усовершенствования законодательства в сфере защиты бизнеса. Приходилось и нам на уровне республики корректировать решения с учетом оценки омбудсмена.

Уважаемая Елена Георгиевна, знаю, что сегодня у вас юбилей. От души поздравляю! И присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые прозвучат в ваш адрес. Здоровья, новых достижений и счастья!», - написал глава Карелии в соцсетях.

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