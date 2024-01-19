Парфенчиков поздравил инженерные войска с профессиональным праздником

Глава Карелии пожелал всем причастным здоровья и сил.

Как в личном профиле напомнил глава Карелии, сегодня профессиональный праздник отмечают инженерные войска.



Артур Парфенчиков подчеркнул, что именно они обеспечивают подготовку боевой операции и безопасность маневров — роют окопы, наводят переправы, строят укрытия, прокладывают сети, обезвреживают территории, маскируют объекты.



«Эти задачи требуют не только специальной подготовки, но и большой самоотверженности. Во все времена (а обучать военному ремеслу начали еще в петровскую эпоху) инженеры и техники были незаменимы на передовой», — отметил руководитель региона.



По его словам, сегодня они помогают ликвидировать последствия природных катастроф и техногенных аварий, помогают восстанавливать разрушенные города и села.



«Всех, кто сегодня на посту, ветеранов инженерных войск — с праздником! Здоровья и сил! И пусть вас дома всегда ждут любящие сердца», — написал Артур Парфенчиков.