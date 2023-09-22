Парфенчиков поздравил машиностроителей Карелии с профессиональным праздником

В республике эта отрасль представлена несколькими крупными предприятиями.

Руководитель республики Артур Парфенчиков поздравил всех причастных с днем машиностроителя.



«В Карелии эта отрасль представлена несколькими крупными предприятиями. В первую очередь, это наш легендарный „Петрозаводскмаш“, где сегодня выпускают комплектующие для А. С. Гордимся нашим „ЭФЭРом“ — центром пожарной робототехники. Большие надежды возлагаем на „Амкодор — Онего“ — здесь собирают лесозаготовиткльную технику и планируют выпускать детали для нее», — написал в соцсети глава Карелии.



Отметим, 24 сентября ТАСС сообщил о самых высокооплачиваемых профессиях в машиностроительной отрасли.



В топ профессий вошли главный инженер, главный технолог, инженер-конструктор и токарь-расточник.