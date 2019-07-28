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Новости. Общество
09:24, 28 Июля 2019
фото: со страницы А.Парфенчикова

Парфенчиков поздравил моряков с Днем ВМФ

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Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал поздравление морякам.

"Многие героические страницы отечественной истории рассказывают о подвигах русских матросов и офицеров. Память о доблести военных моряков бережно храним и мы. В этом году мы отмечали столетие видлицкого десанта – операции рабоче-крестьянского Красного флота, завершившейся разгромом врага. Спустя 25 лет на этом же месте с бортов наших кораблей вновь шагнула в воду морская пехота, и бои также завершились победой войск Красной Армии. В честь освобождавших Карелию моряков в Олонецком районе установлены мемориальные плиты. И сегодня военные моряки надежно стоят на защите морских рубежей нашего Отечества, а мы гордимся тем, что в состав Краснознаменного Северного флота ВМФ России входит атомный подводный ракетный крейсер К-18 "Карелия" и большой десантный корабль "Кондопога"", - написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

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Комментарии

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некто
2019-07-28 11:40:31
Щас расплачусь . Одни герои .
Lana
2019-07-28 09:40:43
Слава героям Севастополя, Мурманска! Мой дядя Александр Сероглазов освобождал Севастополь в составе подразделений "морских котиков".
кир
2019-07-28 13:32:28
Lana, присоединяюсь к Вашему поздравлению.
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