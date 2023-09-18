Парфенчиков поздравил новоселов из Сортавалы

На этой неделе жильцам начали передавать ключи от новых квартир.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле 19 сентября поздравил новоселов из Сортавалы.

«Поздравляю семьи Мельниковых и Медальниковых, а вместе с ними и других новоселов дома на улице Октябрьской в Сортавале! На этой неделе мы начали передачу ключей от новых квартир», — написал губернатор.



По словам руководителя региона, это первый из двух домов, который построили здесь по программе расселения аварийного жилья нацпроекта «Жилье и городская среда». По соседству, на улице Первомайской, находится вторая новостройка, где работы еще ведутся.



В Петрозаводске продолжают заселять два дома на Боровой, до конца года сдадут еще 5 домов: в Сортавале на 103 квартиры, в Суоярви на 115, в Шуе на 18, в Кондопоге на 81, в Лахденпохье на 28, отметил глава региона.



«По расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, выходим на финишную прямую. Завершаем действующую программу на 2 года раньше: в 2023-м вместо 2025», — написал Артур Парфенчиков.